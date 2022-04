Cede una lastra di ghiaccio al lago di Braies e una famiglia milanese cade in acqua Un uomo di 61 anni, una donna di 57 e la figlia di 30 stavano passeggiando su uno strato di ghiaccio che ancora in alcune parti ricopre il lago quando il ghiaccio si è rotto e sono caduti in acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Una giornata di Pasqua da dimenticare per una famiglia di Milano in vacanza in Alto Adige. Stando alle prime informazioni, un uomo di 61 anni, una donna di 57 e la figlia di 30 stavano passeggiando al lago di Braies quando avrebbero deciso di camminare su uno strato di ghiaccio che ancora in alcune parti ricopre l'acqua del lago. Proprio il ghiaccio però ha ceduto sotto il peso delle tre persone facendo cadere la famiglia in acqua. Subito in loro soccorso sono arrivati passanti che hanno assistito alla scena.

La famiglia trasportata in ospedale in ipotermia

I tre sono stati poi tratti in salvo dall'acqua gelida. Sul posto si sono precipitati i paramedici della Croce Bianca che li hanno trasportati in ospedale di San Candido: la famiglia era in stato di ipotermia e dalla caduta avevano riportato alcune ferite. Le forze dell'ordine hanno ricostruito quanto accaduto: non sembrano esserci dubbi che a provocare la caduta in acqua sia stato il cedimento del ghiaccio, ormai troppo debole a causa delle alte temperature di questi giorni. La famiglia è stata trasportata in ospedale, ma non risulta in pericolo di vita.

Muore ai Piani di Bobbio il 25enne Giovanni Borsatti

Pochi giorni fa invece il 25enne Giovanni Borsatti è morto durante un'escursione sui Piani di Bobbio ad Artavaggio. Il ragazzo, originario di Milano, è precipitato sulle montagne della Valsassina, nella provincia di Lecco. A dare l'allarme mercoledì sera sono stati i parenti, preoccupati dal suo mancato rientro: poche ore dopo i soccorritori lo hanno ritrovato in una zona ancora innevata. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sembrerebbe che il giovane sia precipitato per diversi metri. Il cadavere è stato recuperato e la salma attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria.