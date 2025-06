video suggerito

Cede il terreno e una gru crolla in mezzo alla strada a Rho: colpite due auto Questa mattina a Rho una gru è crollata dopo che il terreno alla sua base ha ceduto, forse a causa del troppo peso. La struttura, che si trovava all'interno di un cantiere privato, ha danneggiato due auto parcheggiate. La Polizia sta controllando le autorizzazioni del cantiere per accertarsi che i permessi fossero in regola.

La gru crollata a Rho (Foto: Facebook)

Questa mattina a Rho, in provincia di Milano, una gru è crollata in mezzo a una strada dopo che il terreno sotto la sua base ha ceduto, forse per il troppo peso. La struttura metallica si è abbattuta per terra danneggiando due auto parcheggiate ma fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada, via Trecate, è stata danneggiata e resterà chiusa nell'area del parcheggio, ma rimane percorribile con alcune deviazioni. Nelle prossime ore il cantiere provvederà a rimuovere la gru mentre la Polizia Locale sta verificando la struttura fosse a norma e la sua installazione regolare.

La gru si trovava all'interno di un cantiere privato in via Trecate, poco lontano dal centro sportivo Molinello. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che il terreno sotto alla gru abbia ceduto, forse per il peso eccessivo. La struttura ha cominciato a sprofondare e le zanche (componenti metallici che servono ad ancorare la gru) si sono piegate a terra, non avendo più un solido appoggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone: gli agenti stanno verificando tutte le autorizzazioni legate al cantiere e le prove di carico che devono essere fatte per collocare una struttura così pesante. La Polizia Locale sta predisponendo un rapporto destinato all’autorità giudiziaria ed è stata coinvolta anche l’Ats di zona. Si sono attivati anche l’ufficio tecnico comunale e il personale della Polizia locale che si occupa di edilizia.