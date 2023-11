Cede il muro di contenimento della carreggiata: auto travolta da una colata di fango nel Bresciano A Paspardo (Brescia) un’automobile è stata travolta da una colata di fango: ha infatti ceduto il muro di contenimento della carreggiata.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook la provincia di Brescia

Nella giornata di oggi, venerdì 3 novembre, un'automobile è stata travolta da una colata di fango. Fortunatamente il passeggero è stato salvato dai vigili del fuoco ed è in buone condizioni di salute. Sul posto le forze dell'ordine per cercare di risolvere il problema.

Lo smottamento è avvenuto alle porte del Comune

Sulla base di quanto riportato anche dai canali ufficiali della provincia di Brescia, smottamento si è verificato sulla strada provinciale 88 conosciuta con il nome di Ceto Cimbergo Paspardo. L'area si trova nel territorio comunale di Paspardo, comune del Bresciano. Lo smottamento è avvenuto proprio alle porte del comune.

Sembrerebbe essere ceduto il muro di un contenimento della careggiata. Il materiale – erano fango e piccoli detriti – hanno travolto un veicolo che stava arrivando proprio in quel momento. Il conducente è riscito a uscire appena in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Disposta la chiusura della strada provinciale 88

Le operazioni però sarebbero state difficili proprio per la presenza di acqua che arriva dalle montagne. Su Facebook e Telegram, la provincia ha scritto: "È stata disposta l'ordinanza di chiusura della SP 88 al KM 9+250 in Comune di Paspardo per una colata di fango che ha invaso la carreggiata".

"Gli abitanti di Paspardo possono scendere verso Capo di Ponte dove si segnala l'esondazione di un canale sulla strada al km 16+550". Inoltre è stato precisato che la protezione civile ha apposto la segnaletica e un faro per far vedere dove si trova l'acqua.