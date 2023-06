Cecchini sui tetti e agenti segreti fra la folla: il piano di sicurezza per i funerali di Berlusconi A garantire la sicurezza in piazza Duomo a Milano durante i funerali di Silvio Berlusconi ci sono anche alcuni tiratori scelti, i membri dei servizi segreti e tutte le squadre antiterrorismo di polizia e carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi 14 giugno in piazza Duomo di Milano è sottoposta a misure di massima sicurezza fino a tardi pomeriggio: fuori e dentro la cattedrale esponenti delle forze dell'ordine vigileranno prima e per tutti i minuti dei funerali di Silvio Berlusconi che inizieranno alle 15, orario in cui in piazza è atteso il feretro. Sui tetti dei palazzi sono posizionati tiratori scelti, mentre in Duomo garantiranno la sicurezza anche alcuni membri dei servizi segreti e tutte le squadre antiterrorismo di polizia e carabinieri.

Bonificata tutta la zona di piazza Duomo

Fin dalle prime ore della giornate sono iniziate invece le procedure di bonifica di tutta la zona: sono stati rimossi i cestini della spazzatura e la fermata Duomo di metro, bus e tram è stata sospesa fino a tardo pomeriggio. In piazza Duomo infatti è attesa molta gente: in 2mila all'interno della Cattedrale potranno assistere ai funerali mentre altre 20mila potrebbero essere presenti in piazza davanti ai maxi-schermi. L'ultimo a entrare in piazza Duomo sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà anche il primo a uscire una volta finita la cerimonia per motivi si sicurezza: le alte cariche dello Stato arriveranno da piazza Fontana. Ai funerali saranno presenti anche il capo della polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro.

Le forze dell'ordine affiancheranno il feretro lungo i 33 chilometri

Altri membri delle forze armate affiancheranno il feretro per tutti i 33 chilometri, da quando lascerà la villa ad Arcore, in Brianza, a quando arriverà in piazza Duomo. L'auto sarà scortata dalla polizia e farà solo un tragitto cittadino: sia per questioni di ordine pubblico sia per permettere ai cittadini di assistere a parte del tragitto del feretro. Quando arriverà nel capoluogo lombardo il feretro passerà molto probabilmente per viale Monza e piazzale Loreto, poi si arriverà in corso di Porta Vittoria fino a piazza Fontana. I funerali di Silvio Berlusconi inizieranno alle 15.