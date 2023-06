Funerali Berlusconi, orari Atm per metro, bus e tram: chiusa fermata Duomo, i cambiamenti per i mezzi pubblici Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi le corse di metro, tram e bus che passano da piazza Duomo sono state deviate: ecco cosa cambia dalle 10 di oggi mercoledì 14 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

Milano si sta preparando ai funerali di Silvio Berlusconi che si terranno dalle 15 in piazza Duomo a Milano. Davanti alla Cattedrale sono attese 20mila persone che potranno vedere i funerali grazie a due maxischermi che verranno allestiti, altre 2mila sono all'interno della Cattedrale. Comune e forze dell'ordine hanno organizzato la sicurezza della città in questo giorno storico che richiamerà tanti politici nazionali e internazionali.

Stazione metro Duomo chiusa dalle ore 10

Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico la fermata della metro è sospesa per tutta la durata dei funerali. Così come sono previste modifiche alla viabilità di bus e tram per evitare la centralissima zona di Milano. Le modifiche sono valide dalle 10 a fino tardo pomeriggio. Atm conferma sospese la stazione Duomo sia della linea rossa che gialla (M1 e M3). L'azienda consiglia che per raggiungere piazza Duomo si può scendere dalla metro alla fermata di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Anche l'Atm Point di Duomo sarà chiuso: ci si potrà rivolgere agli sportelli di Centrale, Cadorna, Loreto, Garibaldi e Zara, che saranno regolarmente aperti.

Linee bus e tram Atm deviate oggi a Milano

A partire dalla 10 di oggi mercoledì 14 giugno verranno deviate anche le corse dei mezzi di superficie come tram e bus. Questi i tram e i bus coinvolti, ovvero quelli che fanno le corse che passano dalla zona centralissima della città: i tram sono 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27, mentre i bus sono 54, 60, 73, 84

Atm informa che tutti ulteriori aggiornamenti verranno forniti in tempo reale attraverso l'app e l'account Twitter @atm_informa.