Il percorso del feretro di Silvio Berlusconi per le strade di Milano: quali restano chiuse Oggi mercoledì 14 giugno tutta piazza Duomo a Milano e la zona limitrofa verrà transennata per i funerali di Silvio Berlusconi che inizieranno alle 15 in cattedrale. Il feretro partirà poco prima da Arcore per arrivare in Duomo dopo 33 chilometri attraverso percorsi cittadini.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora poche ore poi piazza Duomo a Milano sarà la cornice dei funerali di Silvio Berlusconi. La cerimonia inizierà alle 15: in cattedrale sono attese più di 2mila persone, mentre in piazza circa 20mila persone potranno assistere ai funerali attraverso due maxi-schermi. Già dalle 10 di oggi mercoledì 14 giugno tutta la piazza e la zona limitrofa verrà transennata. Massima sicurezza anche nelle zone dove transiterà il feretro: partirà nel primo pomeriggio da Arcore e arriverà alle 14.55 in piazza Fontana. Dalle 10 e fino a tardo pomeriggio tram, metro e bus non effettueranno fermate in piazza Duomo.

Strade chiuse per il funerale di Silvio Berlusconi

A Milano già dalle 10 la zona di piazza Duomo è transennata così da permettere alla sicurezza di far accedere le persone che vorranno partecipare ai funerali assistendo alla cerimonia dai maxischermi allestiti in piazza. Così anche le vie attorno: blindata piazza Fontana, da qui passerà anche la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà l'ultimo a entrare in cattedrale e l'ultimo a uscire per motivi di sicurezza.

Tutta la zona sarà transennata almeno fino alle 18: sono attesi infatti anche capi di Stato esteri oltre a quasi tutte le rappresentanze politiche italiane. E ancora, saranno tanti i personaggi televisivi di Mediaset che assisteranno alla cerimonia così come anche quelli del mondo del calcio.

Il percorso del feretro: da Arcore al Duomo di Milano

Il feretro di Silvio Berlusconi lascerà la villa di Arcore, in Brianza, nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 14 giugno e arriverà in piazza Duomo alle 14.55: l'auto sarà scortata dalla polizia stradale e farà solo un tragitto cittadino, non verranno percorse tangenziali. Una volta a Milano il feretro passerà molto probabilmente per viale Monza e piazzale Loreto, poi si arriverà in corso di Porta Vittoria fino a piazza Fontana.