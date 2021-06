Bisognerà aspettare la prossima settimana per capire se l'ultimo nome circolato come possibile candidato sindaco a Milano per il centrodestra sarà l'ennesimo candidato "bruciato" oppure il vero principale sfidante di Beppe Sala alle prossime elezioni comunali di ottobre. Il nome in questione è quello di Andrea Farinet, docente universitario e presidente della Fondazione pubblicità progresso. Il suo profilo rientra in quello delineato da Matteo Salvini: una figura proveniente dalla società civile, un imprenditore e non un politico di professione. Al momento però non ci sono certezze: secondo il "Corriere della sera", che ha riportato le prime indiscrezioni in merito, Farinet, che piace molto a Salvini, avrebbe incontrato anche Berlusconi, ma l'accordo non sarebbe ancora concluso e la formalizzazione del nome del candidato avverrà nel vertice del centrodestra previsto per metà settimana. Manca infatti all'appello il via libera degli altri partiti della coalizione: Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia.

Chi è Andrea Farinet, possibile candidato sindaco di centrodestra a Milano

Nato a Verbania da una delle più antiche famiglie valdostane, Farinet è milanese di adozione. Ha insegnato per 24 anni alla Bocconi, dove nel 1983 ha conseguito la sua prima laurea in Economia aziendale, seguita nel 1988 da una seconda laurea in Scienze politiche alla Statale. Attualmente è professore associato di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Cattaneo di Castellanza (Liuc), dove insegna Marketing relazionale e Crm e Psicologia del consumo, ed è docente di marketing al Master in strategia aziendale (Misa) e al Master in gestione sanitaria (Emmas) della Scuola di direzione aziendale della Bocconi.

Oltre all'attività accademica Farinet è advisor di alcuni dei più grandi fondi di Private equity italiani e internazionali e consulente e consigliere d’amministrazione di grandi famiglie imprenditoriali italiane. Dal giugno 2019 è inoltre presidente di Fondazione pubblicità progresso. Il profilo sul suo sito riporta moltissime informazioni sulle sue attività e sulle sue passioni: i suoi figli, gli amici, lo sport, la montagna, la letteratura e il cinema. Un'altra delle sue passioni è il volo: e non è infatti sfuggita a molti la nuova immagine del suo profilo Facebook che lo ritrae mentre è impegnato in un lancio col paracadute. Una foto che forse è un segnale: Farinet è pronto a lanciarsi in una nuova avventura e a candidarsi a sindaco per il centrodestra. Dal diretto interessato non sono arrivate conferme: e questi lunghi mesi di stallo e candidati lanciati e poi "bruciati" dal centrodestra insegnano che è sempre meglio "volare bassi".