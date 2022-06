Cavi rosicchiati da un topo, più di due ore di blackout in cinque paesi del bergamasco Cavi rosicchiati da un topo in una cabina elettrica a Torre de’ Roveri. Cinque paesi del bergamasco sono rimasti senza corrente anche per più di due ore.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Trentamila persone sono rimaste senza corrente. Alcuni per venti minuti, altri anche per due ore e mezza. Non si è trattato di nessun attacco hacker o chissà quale tentativo di sabotaggio. Solo di un topo. Un roditore abbastanza piccolo da riuscire a intrufolarsi nella cabina elettrica di Torre de' Roveri per rosicchiare alcuni cavi. Sono in tutto cinque i comuni della Bergamasca colpiti dal blackout: Pradalunga, Torre Boldone, Gorle Torre de' Roveri e Scanzorosciate.

L'intervento dei tecnici

A raccontare come si è risolto il problema è stato il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, sentito da Agi. "Sono intervenuti i tecnici per riparare il danno. Avvertiti via telefono e sui social, è stato rapido e ha consentito di limitare i disagi". Non è di certo la prima volta che un topo rosicchia dei cavi elettrici. Una tendenza che sembra destinata a crescere, visto che alcune aziende hanno iniziato a produrli con materiali rinnovabili. Ad esempio la soia, sicuramente più saporita del solito rivestimento in plastica.

I blackout di metà maggio

Il grande caldo della prima metà di maggio è stato ancora più difficile da sopportare nel milanese a causa dei vari blackout. L'anticiclone Hannibal ha portato all'aumento del 20 per cento dei consumi di energia. Per venire incontro alla crescente richiesta, Unareti ha annunciato l'inaugurazione a breve di una nuova centralina primaria a Rozzano, periferia sud di Milano. A questa se ne aggiungeranno altre sette entro i prossimo cinque anni, una delle quali nel 2022. Un pacchetto di investimenti che l'amministratore delegato di Unareti Francesco Gerli dice essere arrivato a "120 milioni di euro all'anno".