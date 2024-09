video suggerito

Cavallo vince una gara durante una competizione ippica, ma era stato dopato: denunciati in due Due persone sono state denunciate a Varese perché accusate di aver somministrato farmaci dopanti a un cavallo che è poi arrivato al primo posto in una competizione ippica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, i carabinieri forestali di Varese e di Arcisate hanno notificato l'avviso di indagine per due persone accusate di frode abusiva e maltrattamenti di animali. L'indagine è coordinata dalla procura di Varese. Stando a quanto scoperto dagli investigatori, il cavallo avrebbe vinto una competizione ippica che si è svolta all'ippodromo di Varese. È infatti arrivato al primo posto.

Subito dopo sono stati svolti alcuni controlli anti-doping che sono previsti dal Masaf (Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Dalle analisi eseguite sui campioni biologici del cavallo è emerso che avesse nel sangue desametasone e idrossimepivacaina. Si tratta di due farmaci vietati nelle gare equestri. Questi infatti possono alterare le performance sportive del cavallo e modificare lo stato psicofisico o mascherare alcuni sintomi clinici.

I Forestali, in un comunicato stampa, hanno specificato che l'uso di questi medicinali ha l'obiettivo di aumentare le prestazioni sia in termini di velocità che di resistenza. Inoltre possono inibire il dolore. Per gli inquirenti, il proprietario e l'allenatore del cavallo hanno somministrato le sostanze dopanti prima della gara. Entrambi sono stati quindi denunciati.