video suggerito

Ultrà del Milan fermati in trasferta a Firenze con coltelli e tubi di metallo: decine di tifosi identificati Domenica 6 ottobre gli agenti della Digos di Firenze hanno trovato e sequestrato un piccolo arsenale da combattimento su due pullman di ultrà rossoneri. I tifosi erano arrivati allo stadio Franchi per assistere alla partita tra Milan e Fiorentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Coltelli, manganelli, sfollagente, petardi e tubi di metallo. È quanto hanno trovato ieri sera domenica 6 ottobre gli agenti della Digos di Firenze dopo aver perquisito due pullman di ultrà rossoneri in trasferta allo stadio Artemio Franchi per seguire il match Fiorentina-Milan, che ha visto i viola avere la meglio con un risultato di 2-1.

Dopo il terremoto scatenato dall'inchiesta Doppia Curva della Dda di Milano, così, decine e decine di tifosi milanisti sono stati identificati e schedati. Gli agenti, in accordo con la Procura Toscana, stanno valutando ora le responsabilità e l'eventuale numero di denunce per possesso di armi, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, che comportano condanne da sei mesi a tre anni e con la multa da 1000 a 1500 euro. Sarà poi il questore di Firenze a decidere se e quanti Daspo emettere nei confronti dei soggetti coinvolti.

Per gli ultrà rossoneri trattava della prima trasferta in Italia dopo lo scandalo della maxi indagine che ha portato allo scoperto il "sistema criminale" che girava intorno al tifo organizzato dello stadio milanese di San Siro, e condotto agli arresti 19 persone per associazione a delinquere.