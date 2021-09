Catechista si sente male in oratorio: Gabriella Brunelli muore a 62 anni, lutto a Borgo San Giacomo Gabriella Brunetti, 62enne volontaria e catechista dell’oratorio di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, è morta improvvisamente nella serata di ieri a causa di un malore. Gabriella si è sentita male proprio mentre si trovava in oratorio, cadendo a terra priva di sensi. Inutili i soccorsi del 118. Lutto in paese, dove la donna era molto conosciuta: “Una vita dedicata alla chiesa e all’oratorio, una vita dedicata agli altri”.

A cura di Francesco Loiacono

Gabriella Brunelli (Facebook)

Era conosciuta da tutti per il suo impegno come volontaria e catechista nell'oratorio del suo paese, Borgo San Giacomo, dove aveva trascorso tanti anni della sua vita. E per un triste scherzo del destino proprio in oratorio è morta: Gabriella Brunetti, 62 anni, ha perso la vita all'improvviso nella serata di ieri, lunedì 20 settembre. Si trovava nell'oratorio di via Ferrari quando attorno alle 21.30, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è sentita male ed è caduta a terra, priva di sensi.

La donna era molto conosciuta in paese per il suo impegno in chiesa e in oratorio

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarla, ma invano: la donna era già morta ed è stato possibile soltanto constatarne il decesso per cause naturali. A stroncare Gabriella è stato un infarto. La scomparsa improvvisa della donna ha scosso il paese in provincia di Brescia, dove la 62enne era molto conosciuta. Tanti i messaggi di cordoglio: "Voglio ricordarti così col tuo sorriso pronto per tutti, una parola un gesto di affetto, sempre disponibile – ha scritto una sua amica sulla pagina Facebook "Sei di Borgo se…" -. Una vita dedicata alla chiesa e all'oratorio, una vita dedicata agli altri. Gli angeli ti accoglieranno con un fascio di luce, quella luce che tu con un sorriso donavi a tutti. Condoglianze alla famiglia Brunelli a nome mio e della comunità". Anche la pagina Facebook del Comune di Borgo San Giacomo ha ricordato la 62enne, pubblicando la foto e uno dei messaggi di cordoglio apparsi in queste ultime ore.