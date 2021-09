Ragazzina di 13 anni abusa di alcool e si sente male nel parco: ricoverata in ospedale Una ragazza di 13 anni è stata ricoverata a Lecco dopo essersi sentita male a causa dell’abuso di bevande alcoliche: la minorenne ha accusato un malore e sono stati allertati i soccorsi. Sulla vicenda sono stati informati gli agenti della Questura che cercheranno di capire chi possa averle venduto alcolici.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore in un parco: protagonista della vicenda è una ragazza di 13 anni originaria di Lecco. La giovane ha abusato di sostanze alcoliche tanto da sentirsi male. Gli operatori del 118, allarmati da alcuni passanti, l'hanno quindi portata in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Questura. Non è ancora chiaro il motivo di tale azione, ma adesso la minore dovrebbe essersi ripresa.

La ragazza trasferita in ospedale

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 22.30 di ieri, martedì 7 settembre. Vicino corso Matteotti, all'altezza del parco "7 marzo 1944", una tredicenne si era appena sentita male. Sul posto sono quindi accorsi i medici e i paramedici del 118, in codice rosso, a bordo di un'ambulanza. Resisi conto del suo status alterato, il personale sanitario ha valutato il trasferimento all'ospedale Manzoni in codice verde. Adesso le sue condizioni dovrebbero essere migliorate.

A Senago un 13enne va in coma etilico: ricoverato

La vicenda ricorda quanto avvenuto alcuni mesi fa a Senago, comune in provincia di Milano. Un altro ragazzino di 13 anni era stato trovato in gravi condizioni a causa dell'abuso di alcol. Il minorenne stava camminando in compagnia di alcuni amici quando ha perso i sensi. Allertati i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Garbagnate dove è stato poi ricoverato in coma etilico. Sulla vicenda i carabinieri hanno poi aperto un'indagine per scoprire chi avesse venduto le bevande alcoliche all'adolescente.