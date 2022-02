Castel Mella, trovato morto il 70enne Vittorio Andreoli: arrestato per omicidio il figlio Nella notte Alberto Andreoli, 50 anni, è evaso dai domiciliari per andare a casa del padre: qui è iniziata una vilente lite finita con la morte del 70enne. Cosa è accaduto è ancora tutto da capire.

A cura di Giorgia Venturini

Il 70enne Vittorio Andreoli è morto al termine di un litigio con il figlio di 50 anni. La tragedia è avvenuta nella notte in un appartamento a Castel Mella, in provincia di Brescia. Quello che è accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti che indagano su quanto successo. Al momento si sa solo che il 50enne, già agli arresti domiciliari, si è presentato a casa del padre con il quale ha accesso una violenta discussione. Sembra infatti ormai certo che il figlio Alberto stava scontando i domiciliari nelle sua casa di Torbole Casaglia, da qui avrebbe raggiunto la casa del padre in via Solone Reccagni a Castel Mella. Modalità e motivi dell'omicidio dovranno ancora essere tutti chiariti: fondamentali quindi saranno gli esiti dell'autopsia, disposta dal pubblico ministero Alessio Bernandi.

Arrestato il figlio per omicidio preterintezionale

Sul posto si sono presentati i carabinieri che hanno fatto scattare l'arresto per il 50enne: davanti alle autorità giudiziarie dovrà rispondere di evasione e omicidio preterintezionale. Non solo, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. Saranno le indagini dei prossimi giorni a svelare quanto accaduto. Dalle prime informazioni pare però che sul corpo non ci siano segni e ferite riconducibili a un'arma. Tra le ipotesi quindi anche quelle che il 70enne sia morto a seguito delle percosse o per un malore. Secondo i vicini non era la prima volta che padre e figlio litigavano: "Già verso le 18 di ieri li avevo sentiti litigare pesantemente in cortile, poi Alberto è salito in auto ed è andato via sgommando", racconta qualche vicino a Brescia Today.