video suggerito

Caso Fedez-Iovino, uno dei testimoni del pestaggio: “Ho il terrore di essere aggredito anche io” Un testimone racconta cosa ha visto la notte tra 21 e 22 aprile quando il personal trainer Cristiano Iovino è stato aggredito nei pressi della sua abitazione milanese: “Fedez l’ho visto uscire dal cancello, ma non so se ha partecipato al pestaggio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ha provato a scappare dentro al cancello. Ma lo hanno raggiunto, ho sentito le urla". Parla uno dei testimoni del pestaggio di Iovino: per quel fatto Fedez risultava indagato per lesioni e rissa, poi l'accordo economico con Cristiano Iovino – che ha così deciso di non sporgere denuncia – ha chiuso il capitolo dell'aggressione. Il rapper ha sempre negato di aver partecipato a quel pestaggio.

Il testimone, intercettato dal programma tv Farwest, ha precisato: "Gli aggressori mi hanno detto, tanto la tua faccia me la ricordo. Se vedo un van nero simile a questo mi cedono le gambe". Chi sono gli aggressori? "Tutti grossi, tutti tatuati. Fedez? L'ho visto uscire dal cancello, ma non so se ha partecipato al pestaggio", ha spiegato il testimone.

Era la notte tra 21 e 22 aprile quando il personal trainer Cristiano Iovino è stato aggredito nei pressi della sua abitazione milanese, in via Marco Ulpio Traiano. I carabinieri hanno scoperto che quella stessa sera Iovino aveva avuto una rissa alla discoteca The Club di Milano: il motivo della lite resta ancora un mistero. Tutto infatti era iniziato in discoteca forse per una parola di troppo poi quella che è stata catalogata fin da subito come una "spedizione punitiva" fuori dalla casa di Iovino: si è avvicinato un suv da cui sono scese più persone.

Il vigilantes del palazzo, il primo a intervenire in difesa di Iovino, ai carabinieri ha fin da subito precisato che nel gruppo c'era anche Fedez. I testimoni che hanno assistito alla violenza non vogliono parlare, hanno paura di essere riconosciuti e di essere anche loro picchiati. Come spiegato dall'avvocato di Fedez al programma tv Farwest, le indagini sono ancora in corso.

Fedez ripreso nella discoteca

Il rapper ha fin da subito negato tutto: "Ma sul posto di cosa? Ma quale aggressione, se non c'è referto medico, non c'è la persona ferita?". Fedez però è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni e risse. Qualche settimana dopo Iovino avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra le altre cose, il personal trainer rinuncerebbe a eventuali azioni penali nei confronti del rapper.

Per indagare per lesioni la Procura non può procedere per rissa, ma sarebbe stata necessaria una querela. Per rissa invece, cosa che non è stato dimostrato, non ci sarebbero stati due gruppi rivali da far scattare questo tipo di reato.