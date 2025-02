video suggerito

Caso di colera a Brescia, il 50enne ricoverato in Terapia Intensiva avrebbe contratto la malattia all'estero Resta ricoverato in Terapia Intensiva alla Poliambulanza di Brescia il 50enne che ha contratto il colera. Stando a quanto ricostruito, il paziente avrebbe accusato i primi sintomi la sera del 29 gennaio, poche ore dopo essere tornato da un viaggio in Nigeria.

A cura di Enrico Spaccini

Il 50enne ricoverato alla Fondazione Poliambulanza di Brescia avrebbe contratto il colera all'estero. È quanto sta emergendo in queste ore in seguito agli accertamenti condotti dall'Istituto Superiore di Sanità che ieri, domenica 2 febbraio, ha confermato la positività del paziente al Vibrio Cholerae sierogruppo O1 (sierotipo Ogawa), produttore dell'enterotossina che causa la malattia. L'uomo, intanto, resta ricoverato in Terapia Intensiva con prognosi riservata.

Stando a quanto ricostruito, il 50enne avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi la sera di mercoledì 29 gennaio. Era appena tornato da un viaggio in Nigeria e aveva problemi gastrointestinali. Il paziente era stato subito ricoverato in Terapia Intensiva alla Poliambulanza, dove le sue condizioni sembrerebbero in leggero miglioramento.

Ats Brescia, insieme all'Istituto Superiore della Sanità, al ministero della Salute e a Regione Lombardia, sta svolgendo un approfondimento dell'indagine. Al momento, i contatti stretti del 50enne individuati nelle scorse ore non presenterebbero sintomi. Tuttavia, verranno sottoposti ad analisi in via preventiva e sono già sotto sorveglianza sanitaria. Come si legge sul sito ufficiale dell'Iss, il colera solitamente ha un periodo di incubazione che varia tra le 24 e le 72 ore, ma in alcuni casi potrebbe oscillare fino a 5 giorni.

Come ha dichiarato Francesco Castelli, rettore dell’Università degli Studi di Brescia e direttore della struttura complessa di Malattie Infettive e Tropicali dell’Asst Spedali Civili, le probabilità che il batterio si diffonda nel nostro Paese sarebbero pressoché nulle.