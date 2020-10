Due casi di polmonite da legionella sono stati individuati all'ospedale Maggiore di Cremona. Si tratta di due pazienti che fanno parte della famiglia e vivono in provincia, le loro condizioni sarebbero gravi.

Casi di legionella a Cremona: due pazienti in ospedale con la polmonite

È quanto riporta oggi la Provincia di Crema, che cita le parole del primario di Pneumologia, Giancarlo Bosio: "Il Coronavirus non è e non è mai stata l’unica patologia in circolazione". La situazione è stata segnalata all'Ats Val Padana che ha avviato i protocolli sanitari del caso.

A inizio settembre 16 casi a Busto Arsizio

All'inizio del mese di settembre l'allarme era scattato a Busto Arsizio, nel Varesotto, per sedici casi accertati di legionellosi. Una persona era deceduta a causa della malattia. "Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza, il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale è stata altresì eseguita una iperclorazione dell'acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari previsti dai protocolli di sicurezza", aveva comunicato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Che cos'è la legionellosi

La legionellosi è una malattia che si manifesta quando si viene a contatto con il batterio Legionella pneumophila, un microrganismo che vive in ambienti umidi e caldi ed è molto pericoloso per la salute. I sintomi della malattia sono febbre, brividi e tosse, ma nei casi più gravi può sfociare in polmonite. La legionellosi è anche nota come ‘malattia del legionario' (per l'epidemia che nel 1976 colpì i soldati dell'American Legion riuniti in un albergo a Philadelphia), ha due stadi: uno più ‘lieve' (ma comunque pericoloso) conosciuto come febbre di Pontiac, e uno più acuto (e comune).