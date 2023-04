Casalinga si accorge del ladro in casa e lo chiude dentro: 26enne arrestato Tornando dal mercato cittadino, una donna di 50 anni si è accorta che il portone di casa era socchiuso. Con l’aiuto di alcuni vicini, è riuscita a tenerlo chiuso dentro fino all’arrivo dei carabinieri.

Una casalinga di 50 anni è riuscita a bloccare un ragazzo che stava cercando di svaligiare il suo appartamento. Accortasi del furto in atto, ha tenuto chiuso il portone fino all'arrivo di alcuni vicini e dei carabinieri di Romano, nel Bergamasco. Il 26enne, risultato essere senza fissa dimora e sprovvisto di documenti d'identità, sarà processato oggi, venerdì 21 aprile, per direttissima al Tribunale di Bergamo.

Il tentativo di furto in appartamento

È successo tutto nella mattinata di ieri, giovedì 20 aprile. Non era ancora mezzogiorno, quando la 50enne ha fatto ritorno a casa dopo essere stata in centro a Romano per il mercato settimanale. Una volta salite le scale e raggiunto il secondo piano del condominio nella zona sudest della città, dove abita con la sua famiglia, ha notato che il portone dell'appartamento era socchiuso.

Pensando che qualcuno lo avesse forzato, lo ha aperto lentamente. Poco dopo, ha visto un giovane rovistare in giro. Lui, forse per intimorire la padrona di casa che lo aveva scoperto, ha preso in mano un oggetto. La casalinga, però, ha indietreggiato d'istinto e chiuso il portone in faccia al ladro.

L'intervento dei carabinieri

Come raccontato da L'Eco di Bergamo, il ladro ha cercato più volte di aprire la porta da dentro. In aiuto della donna, però, attirati dalle urla sono arrivati alcuni vicini per resistere ai tentativi del giovane e chiamare il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Romano, arrivata in poco tempo perché già in perlustrazione in quella zona sudest della città. Entrati in casa, i militari hanno trovato il 26enne in ginocchio che pregava. Poco dopo sono arrivate altre due pattuglie. Il giovane, di nazionalità ghanese, non ha opposto resistenza ed è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di furto in abitazione.