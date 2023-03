Capriolo cade in un canale e non riesce più a uscire dall’acqua: lo salvano i vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 8.30 a a Turbigo (Milano) per recuperare un capriolo che era caduto in un canale industriale e non riusciva più a uscire dall’acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Soccorso straordinario nella mattina di oggi venerdì 31 marzo a Turbigo, appena fuori Milano. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 8.30 per recuperare un capriolo che era caduto in un canale industriale e non riusciva più a uscire dall'acqua. Subito i vigili del fuoco si sono attivati per portarlo in salvo: dopo poche ore è stato soccorso e liberato nei boschi della zona dove è subito corso via.

Gli altri salvataggi nei mesi scorsi

Lo scorso anno un altro capriolo era stato tratto in salvo dopo essere stato visto in difficoltà da un gruppo di ciclisti in località Molinette, a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L'animale anche in questo caso non riusciva più a uscire dal canale industriale. I vigili del fuoco sono quindi arrivati con un'autopompa e un fuoristrada e dopo pochi minuti sono riusciti a salvare l'animale e portarlo a riva.

E ancora: la scorsa estate un capriolo rimasto incastrato nelle reti che circondano la funivia del Mottarone. Anche in questo caso è stato salvato in pochi minuti. Ad accorgersi dell'animale in difficoltà due giovani escursionisti che stavano effettuando una passeggiata notturna e hanno notato il capriolo che si agitava ma restava imbrigliato nelle maglie della rete. Tentava invano di liberarsi e, se non fossero intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, avrebbe finito per farsi ancora più male. I pompieri intervenuti hanno prontamente tagliato la recinzione: solo così il capriolo è tornato a correre libero nei boschi.

Si trattano di tre casi a lieto fine. Tanti però sono gli episodi in cui gli animali si trovano in difficoltà perché incastrati in un habit che non è il loro. Sempre più spesso infatti vicino ai boschi si costruiscono abitazioni o industrie. Da qui poi il rischio che gli animali rimangano feriti è alto: nella maggior parte dei casi fortunatamente, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, vengono salvati.