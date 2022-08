Capriolo resta impigliato nella rete della funivia: salvato dai Vigili del Fuoco Due escursionisti hanno notato l’animale in difficoltà e hanno avvisato i Vigili del Fuoco, che lo hanno liberato.

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per salvarlo. E, nonostante la situazione non fosse facile, alla fine il capriolo rimasto incastrato nelle reti che circondano la funivia del Mottarone è stato salvato.

Capriolo resta incastrato

Sono le reti a non essere nel loro posto, nella natura, non certo il capriolo che invece è nel suo habitat perfetto. E, probabilmente, è rimasto incastrato in quelle recinzioni proprio perché non si aspettava di trovarle mentre correva sul Mottarone.

A interrompere il suo cammino, libero come dovrebbe essere quello di ogni animale, a maggior ragione se selvatico, c'erano le recinzioni della funivia del Mottarone, quella del disastro di domenica 23 maggio 2021.

Ad accorgersi dell'animale in difficoltà due giovani escursionisti che stavano effettuando una passeggiata notturna e hanno notato il capriolo che si agitava ma restava imbrigliato nelle maglie della rete.

Tentava invano di liberarsi e, se non fossero intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, avrebbe finito per farsi ancora più male.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I due ragazzi hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco che, da Stresa, hanno inviato una squadra sul posto. I pompieri intervenuti hanno prontamente tagliato la recinzione, facendo attenzione a non spaventare ulteriormente l'animale.

Qualora si fosse agitato di più avrebbe, infatti, potuto farsi male e magari uccidersi. Invece i Vigili intervenuti sono riusciti a fare talmente in fretta che il capriolo potesse scappare velocemente.

Da quello che sono riusciti a constatare i soccorritori, l'animale non presentava ferite che possano mettere a rischio la sua vita selvaggia.