Capriolo cade in un canale e rimane imprigionato: alcuni ciclisti lanciano l’allarme e lo salvano Un capriolo è rimasto incastrato in un canale industriale a Lonate Pozzolo (Varese): alcuni ciclisti hanno chiamato i soccorsi e lo hanno così salvato.

A cura di Giorgia Venturini

Lo hanno salvato i vigili del fuoco recuperandolo da un canale industriale dove era caduto. Ha il lieto fine la storia di un capriolo trovato in difficoltà da un gruppo di ciclisti che passavano di lì. Subito hanno lanciato l'allarme e i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto. Stando alle primissime informazioni, i fatti sono accaduti in località Molinette, a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Salvato e portato a riva dai vigili del fuoco

Il capriolo, immerso nell'acqua, non riusciva più a uscire dal canale industriale. I vigili del fuoco, che sono intervenuti attorno alle 14 di oggi martedì 5 aprile, sono quindi arrivati con un'autopompa e un fuoristrada. In pochi minuti sono riusciti a salvare l'animale e portarlo a riva. Un intervenuto simile è avvenuto ieri: il personale della Questura di Monza e Brianza, insieme al personale dell'Enpa, ha infatti salvato un'anatra con i suoi anatroccoli.

Ieri salvati un'anatra e i suoi sei anatroccoli

La segnalazione è arrivata in mattinata da una signora che, mentre si trovava tra Viale Brianza e Viale Cesare Battisti, ha visto la piccola famigliola che procedeva sulla corsia pedonale/ciclabile. Gli animali rischiavano quindi di essere investiti dalle automobili in transito. Gli agenti si sono quindi recati subito sul posto. Per salvarli, è stata interdetta per diverso tempo la viabilità su entrambi le direzioni. In questo modo, gli agenti hanno consentito ai sei anatroccoli e alla loro mamma di poter attraversare la strada. Dopodiché li hanno scortati fino al parco della Villa Reale dove hanno trovato un rifugio sicuro.