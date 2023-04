Un capriolo e un cervo rischiano di annegare nel Naviglio: li salvano i vigili del fuoco Un capriolo e un cervo sono caduti nel Naviglio e stavano rischiando di annegare: sono stati avvistati dai passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco che li ha salvati.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Due animali sono stati salvati in poco tempo l'uno dall'altro dopo essere caduti nel Naviglio appena fuori Milano. Stando alle prime informazioni, un capriolo e un cervo sono caduti nel canale e stavano rischiando di annegare. Fino a quando non sono arrivati i vigili del fuoco che li hanno salvati.

Capriolo cade nel Naviglio a Corsico

Lo scorso venerdì 14 aprile un capriolo è stato visto in difficoltà da alcuni passanti nel Naviglio al confine tra Corsico e Trezzano, alle porte di Milano. Subito i vigili del corpo sono intervenuti calandosi nel Naviglio e salvando l'animale: è stato affidato agli operatori dell'Enpa di Milano e si trova al centro recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago. L'animale è stato nutrito e curato: il capriolo – era un esemplare femminile – si è ripreso in pochissimo tempo e il giorno successivo è stato subito liberato.

Cervo rischia di annegare a Gaggiano

Pochi minuti dopo il salvataggio del capriolo, un altro intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per portare in salvo un cervo caduto nel Naviglio verso Gaggiano, sempre alle porte di Milano. Sul posto sono corsi i soccorritori del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Unione Fontanili. C'è voluto tempo per far uscire dall'acqua il cervo a causa di una profonda ferita che si era provocato durante la caduta. L'animale è stato trasportato al Cras di Vanzago: qui gli operatori hanno curato il cervo. Una volta completamente guarito sarà poi liberato nel suo habitat naturale.

Questi sono gli ultimi due casi ma capita spesso che i vigili del fuoco intervengano per salvare qualche animale caduto nel Naviglio: ad allertare i soccorsi sono sempre i passanti. Solo così gli animali non muoiono annegati e si salvano.