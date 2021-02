Ha prima ignorato un "Alt" dei carabinieri dandosi alla fuga a fari spesi e ad alta velocità e poi si è schiantato con l'auto della madre contro un'altra vettura parcheggiata. È quanto è successo a Capriano di Briosco, in provincia di Monza e Brianza, verso mezzanotte e mezzo di lunedì primo febbraio, ben oltre dunque l'orario di coprifuoco. Stando a quanto precisato dai carabinieri della Compagnia di Seregno, un ragazzo di 28 anni stava percorrendo via Pascoli quando si è imbattuto in una volante dei militari che gli ha ordinato di fermarsi. Ordine che il giovane, cittadino marocchino ma residente a Renate, ha ignorato iniziando così una pericolosa e spregiudicata fuga a fari spenti e ad altissima velocità. Subito i militari si sono messi all'inseguimento del 28enne. La fuga è terminata in via Galvani dove, a causa probabilmente dell'alta velocità e degli effetti dell'alcol, il ragazzo ha perso il controllo dell'auto, una Toyota Yaris, e si è schiantato contro un auto in sosta.

In macchina banconote e materiale per confezionamento di stupefacenti

Così il giovane, già noto alle forze dell'ordine per svariati reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è stato raggiunto dai carabinieri. A questo punto il giovane ha provato ad aggredire i militari per evitare l'arresto nonostante la lieve ferita alla gamba riportata a causa dell'impatto. Poco dopo però per il 28enne sono scattate le manette: il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. Nei successivi accertamenti infatti i carabinieri hanno trovato nell'auto svariate banconote di denaro contante e materiale per il confezionamento di stupefacenti. E ancora: il test etilometrico ha registrato una presenza di alcol oltre il limite consentito. Per il giovane si è già tenuta l'udienza di convalida e il rito direttissimo: il giudice ha concesso al 28enne gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Renate.