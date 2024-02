Capotreno aggredita dal suo istruttore su un vagone a Milano: braccialetto elettronico per l’uomo Una capotreno è stata aggredita su un treno dal suo istruttore: l’uomo, che lavora proprio come tutor per i dipendenti Trenord, ha provato a strangolarla con una sciarpa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio del 5 febbraio una capotreno di Trenord è stata aggredita da il suo istruttore all'interno di un treno (Malpensa Express) che, dopo essere partito dalla stazione di Milano Centrale, si era fermato in quella di Milano Porta Garibaldi. L'uomo, che lavora come tutor dei capitreno accreditato Ansfisa per la stessa azienda, ha provato a strangolarla con una sciarpa. I due forse avevano avuto una relazione.

L'uomo è stato arrestato per stalking e lesioni

Dopo essere stata salvata dagli agenti della Polfer, la donna – in evidente stato di agitazione – ha indicato agli investigatori la carrozza dove si trovava l'aggressore. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno fornito tutte le cure del caso ai due. Gli accertamenti hanno permesso di eseguire l'arresto da parte della Questura nei confronti dell'uomo, che è stato così accusato di stalking e lesioni.

È stato quindi accompagnato nella camera di sicurezza della Questura di Milano. Dopo l'udienza, che è stata celebrata con rito direttissimo, sono state applicate le misure cautelari del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sarà monitorato con il braccialetto elettronico.

La posizione di Trenord

L'azienda Trenord, venerdì 9 febbraio quando è stata diffusa la notizia, ha fatto sapere di aver "appreso con sconcerto dell’orribile atto di violenza compiuto da un suo dipendente verso una collega capotreno. L’azienda le ha subito espresso la massima vicinanza e messo a sua disposizione tutte le forme di supporto necessarie. L’aggressione è avvenuta lunedì 5 febbraio nella cabina di un treno non abilitata al servizio. L’autore è stato immediatamente sospeso dal lavoro".