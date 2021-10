Caporalato, commissariata la Spreafico, colosso del settore frutta e verdura: sequestrati 6 milioni La Spreafico Spa, colosso del settore frutta e verdura, è stata posta in amministrazione giudiziaria per un anno. Disposto anche un sequestro da circa sei milioni di euro. Il commissariamento temporaneo e il sequestro sono due delle conseguenze dell’inchiesta per caporalato aperta dalla Procura di Milano e condotta dalla Guardia di finanza di Lecco.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Il colosso dell'ortofrutta Spreafico Spa è stato posto in amministrazione giudiziaria per un anno. Disposto anche un sequestro per un totale di circa sei milioni di euro. Il commissariamento temporaneo e il sequestro sono due delle conseguenze dell'inchiesta per caporalato aperta dalla Procura di Milano e condotta dalla Guardia di finanza di Lecco. Secondo quanto accertato finora dalle indagini, alcuni consorzi e cooperative in rapporti con la Spreafico avrebbero impiegato e sfruttato lavoratori di origine straniera e in stato di bisogno, sottopagandoli. In aggiunta avrebbero evaso le tasse attraverso l'emissione di fatture false determinando così benefici fiscali sia per le stesse cooperative sia per la Spreafico.

Le cooperative al servizio della Spreafico, azienda fondata nel 1955 con un fatturato da 350 milioni di euro annui, avrebbero dunque agito in regime di concorrenza sleale: i lavoratori passavano da una cooperativa all'altra garantendo così quella manodopera sottopagata che consentiva di massimizzare i profitti a discapito dei diritti dei lavoratori. Dall'inchiesta sarebbero tra l'altro emerse anche alcune intimidazioni fatte nei confronti dei braccianti, che in alcune circostanze avevano protestato per chiedere il rispetto degli accordi siglati con i sindacati. L'inchiesta della procura milanese è coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari: a disporre l'amministrazione giudiziaria per un anno è stata la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.

Dalla Spreafico al momento nessun commento

Al momento dalla Spreafico, con sede operativa a Dolzago nel Lecchese e sede legale in via Lombroso, presso l'Ortomercato di Milano, non commentano. Fanpage.it ha provato a contattare l'azienda al telefono ma chi ha risposto ha chiuso la comunicazione. Sul proprio sito la Spreafico si definisce "azienda leader nell’importazione e produzione di frutta e verdura in Italia": può contare su una filiera con oltre 600 partner agricoli.