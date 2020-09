Una vera e propria tragedia evitata quella di Vighizzolo, frazione di Cantù, dove nella notte tra domenica e lunedì scorsi un'esplosione ha dilaniato parte di una palazzina. Sette le persone presenti all'interno dell'appartamento dal quale è partita la deflagrazione: tutte rimasta miracolosamente illese.

I sette inquilini dormivano quando c'è stata la deflagrazione

Il boato è stato udito nitidamente intorno alle 4.30 di lunedì provenire dalla palazzina di via San Giuseppe a Vighizzolo, frazione di Cantù. In pochi minuti sono accorsi soccorritori del 118, vigili del fuoco e carabinieri. In casa in quel momento c'era un'intera famiglia: genitori, nonni e tre ragazza di 21, 20 e 11 anni. Sette persone che hanno visto parte della cucina e la maggior parte delle finestre saltare in aria. Per fortuna però nessuno è rimasto ferito o ha riportato conseguenze: vista l'ora in quel momento erano tutti nelle proprie camere da letto. E nella cucina da dove è partita l'esplosione non vi era nessun componente della famiglia.

Forse l'esplosione causata da una fuga di gas

Sulle cause della deflagrazione sono al lavoro i tecnici dei vigili del fuoco: l'ipotesi principale è quella di una fuga di gas che potrebbe essere fuoriuscito dal fornello, diffondendosi nella stanza della sola cucina. A far partire l’innesco invece potrebbe essere stata la caldaia, così come riportato anche dai colleghi de Il Giorno. Nel momento in cui si è attivata per generare acqua calda o per alimentare l’impianto di riscaldamento ha generato lo scoppio. Una ipotesi che dovrà essere confermata dai rilievi che sono ancora in corso. Intanto l'abitazione non è stata dichiarata inagibile. Anche gli appartamenti confinanti non hanno subito alcun danno.