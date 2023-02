Cani litigano al parco, uno dei proprietari accoltella un pastore tedesco: è ricercato Tre cani hanno iniziato a litigare nel parco Valtabbia a Milano: a un certo punto il proprietario di due dei tre animali, ha estratto un coltello e colpito un pastore tedesco: è ricercato.

Avrebbe estratto un coltello, avrebbe ferito un pastore tedesco e poi sarebbe fuggito con i suoi cani: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 febbraio, a Milano. Il responsabile è ricercato mentre il cane, vittima di questa brutale aggressione, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso veterinario che si trova in viale Tibaldi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, versa in condizioni molto gravi. La proprietaria, che al momento dell'aggressione era in stato di choc, è stata assistita da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. I militari sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e raccogliere tutti gli elementi necessari a risalire all'identità dell'aggressore.

L'aggressione avvenuta al parco Vettabbia

L'episodio si è verificato al parco Vettabbia, tra la zona di Corvetto e Rogoredo. La proprietaria del pastore tedesco, una donna di 58 anni, stava passeggiando nell'area verde. A un certo punto, è arrivato un uomo con altri due cani. I tre animali hanno iniziato a litigare. Non si è capito per quale assurdo motivo, l'uomo abbia estratto un coltello e colpito il pastore tedesco.

Resosi forse conto di quanto aveva fatto, è scappato con i suoi cani e ha fatto perdere le sue tracce. Alla scena hanno però assistito diverse persone. I carabinieri hanno aiutato la 58enne, in evidente stato di choc, e poi hanno poi caricato il pastore tedesco in macchina. Lo hanno così portato d'urgenza al pronto soccorso della clinica di via Tibaldi.

La speranza è che il povero pastore tedesco si possa riprendere il più velocemente possibile.