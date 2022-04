Cane si perde e cade in un torrente a Berbenno: i vigili del fuoco salvano “Baloo” Il salvataggio ieri domenica 3 aprile vero le 10 a Berbenno, paese in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Lo hanno cercato ovunque. Ma di "Baloo" nessuna traccia. Così una famiglia delle Bergamasca ha allertato i vigili del fuoco: le ricerche sono scattate immediatamente finendo fortunatamente con un lieto fine. Il cane è stato trovato in un dirupo, vicino a un torrente. Era impaurito ma ora è a casa dalla sua famiglia e sta bene.

Il salvataggio e il ritorno a casa

Dalle informazioni riportate dall'Eco di Bergamo, il cane è stato soccorso e salvato ieri domenica 3 aprile vero le 10 a Berbenno, paese in provincia di Bergamo. La famiglia non aveva più notizie del suo cane da oltre 22 ore: il cane si era allontanato senza che loro se ne accorgessero ed era caduto in un torrente. Ad avvistarlo e a recuperarlo sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in campo le manovre "Saf", dell'unità speleo, alpino e fluviale. Poco dopo "Baloo" è riuscito a tornare a casa e a ricevere l'abbraccio della sua proprietaria.

A gennaio soccorso un altro cane caduto in montagna

Solo due mesi fa, un altro cane era stato salvato dai vigili del fuoco. Anche in questo caso il cane si era perso in un bosco ed era finito in un burrone. A cercarlo disperatamente per giorni sono stati i suoi proprietari aiutati dai vigili del fuoco: a sentire dei lamenti è stato un escursionista impegnato in una camminata poco sotto la Corna Trentapassi e subito ha dato l'allarme. Così l'allarme ai vigili del fuoco e il salvataggio. L'animale è stato imbragato, issato sull'elicottero, riportato a valle e restituito al proprietario". Il cane è stato visitato e nutrito dal momento che per giorni è stato senza acqua e cibo. Fortunatamente si è ripreso quasi subito.