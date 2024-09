video suggerito

Candelotti incendiari trovati sul marciapiede a Milano: "Fuochi d'artificio a rischio esplosione" L'intervento degli artificieri in via De Marchi angolo via Cozzi a Milano. I candelotti, legati con nastro adesivo, erano collegati a una ricetrasmittente in grado di innescare l'accensione.

Allarme bomba rientrato in meno di un'ora oggi pomeriggio in via de Marchi a Milano, tra i quartieri di Greco e Biccocca.

Alcuni passanti hanno rinvenuto a terra tre candelotti incendiari legati con nastro adesivo e abbandonati davanti alla saracinesca di un negozio all'angolo con via Cozzi. L'ordigno artigianale, poi rivelatosi riempito da polvere pirica (utilizzata per i fuochi d'artificio), era collegato a una ricetrasmittente con led acceso, quindi in grado di innescarne l'accensione.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione Greco di Milano, gli artificieri dei militari e gli agenti della polizia locale del comando decentrato di zona 9. La zona è stata cinturata per un centinaio di metri, la strada chiusa e il parchetto adiacente evacuato per permettere che le operazione di bonifica venissero svolte in sicurezza.

I candelotti sono stati rimossi utilizzando un apposito robot. Due dei tre erano quasi vuoti. Solo uno invece avrebbe potuto effettivamente accendersi e provocare qualche fiammata, essendo ancora di fatto "carico". Intorno all’area non c’è alcun obiettivo sensibile.