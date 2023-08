Campo di fragole distrutto dal nubifragio in Lombardia, l’appello dell’agricoltore è un successo L’ultimo nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia devasta il raccolto di Andrea Tagliabue, ex banchiere a Londra e oggi agricoltore in Brianza. “Aiutateci a sistemare il campo di fragole, se potete regalarci un’ora del vostro tempo”. E all’appello si presentano più di 80 volontari.

"Chiediamo aiuto. Anche solo un'ora del vostro tempo, nei prossimi giorni, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi". E all'appello via Instagram dell'agricoltore brianzolo, proprietario di un campo di fragole distrutto dall'ultimo nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia, tra il 26 e il 28 agosto, è un successo: davanti all'azienda agricola di Besana Brianza si presentano più di 80 volontari, pronti a rimboccarsi le maniche per dare una mano.

Il campo di fragole distrutto dal nubifragio in Lombardia

Potenza dei social. "Da soli ci avremmo messo almeno un paio di mesi a sistemare tutto. Invece, grazie a voi, stiamo andando alla velocità della luce. In una sola giornata abbiamo concluso i lavori di pulizia", sono le parole di Andrea Tagliabue, ex banchiere con un master in Matematica che da Londra ha deciso di tornare alla terra in Brianza, e la moglie Serena Pini, titolari dell'azienda agricola The Banker's Jam. Che, in una sola notte, si sono visti crollare il sogno di una vita. Quattromila piantine di fragole straziate dalla pioggia e duemila vasetti rotti per un danno che si aggira sui 15mila euro, senza contare il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla vendita delle confetture.

"C'è ancora tanto bene tra le persone"

"Grazie a tutti, davvero. È stato immenso stare insieme… è stato anche bello, divertente. Ci avete dato una grandissima energia con i vostri sorrisi e le vostre battute. Abbiamo imparato tanto da voi. C'è tanto bene in giro", è il ringraziamento di Serena in una delle ultime storie Instagram. "Eravamo convinti che sarebbero arrivati solo i nostri parenti. E invece ci avete stupito". Il piccolo esercito degli 80, infatti, si è presentato compatto da ogni parte della regione. Munito di attrezzi da lavoro e olio di gomito. Nonché di brioches e dolci, come alcune signore del circondario. "La solidarietà esiste ancora".