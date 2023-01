Cammina in autostrada e viene investito: gravissimo un ragazzo Un ragazzo di 20 anni stava camminando lungo Pedemontana verso le 17 di oggi venerdì 13 gennaio quando è stato investito da un’auto: è stato soccorso in gravissime condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel tratto di autostrada compreso fra Bregnano, Lazzate e Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Qui un ragazzo di 20 anni stava camminando lungo la Pedemontana verso le 17 di oggi venerdì 13 gennaio quando è stato investito da un'auto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un elisoccorso che hanno trasportato il ragazzo in gravissime condizioni in ospedale. Sull'accaduto indagano i poliziotti della stradale che stanno cercando di capire la dinamica dei fatti: come riporta Il Saronno, forse il ragazzo è sceso dalla sua auto in avaria ed è stato investito mentre cercava di allontanarsi per cercare soccorso. Tutto però deve essere ancora accertato.