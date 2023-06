Camionista trova ladri che rubano nel rimorchio: aggredito a sprangate Un camionista è stato aggredito da tre malviventi, a Pavia, con alcune spranghe di ferro: i tre hanno rubato parte del carico. Sono ricercati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, un uomo di 56 anni è stato colpito con alcune spranghe di ferro da tre malviventi che ha sorpreso mentre stavano rubando dal rimorchio del suo camion. I carabinieri della compagnia di Pavia non sono ancora risaliti all'identità della banda. Il 56enne è stato portato in ospedale al Policlinico San Matteo dove ha ricevuto tutte le cure del caso.

Il camionista è stato aggredito da tre ladri con spranghe di ferro

Le ricostruzioni dei carabinieri hanno permesso di scoprire che il camionista stava dormendo nella cabina del camion. A un certo punto, intorno all'una di notte, è stato svegliato da alcuni rumori. Appena sceso, si è diretto verso il rimorchio dove ha sorpreso tre sconosciuti che, a volto scoperto, stavano rubando. L'autotrasportatore è stato colpito con alcune spranghe di ferro.

Dopo averlo picchiato, sono scappati con circa metà del carico che avevano spostato su un furgone bianco. Sono state allertate le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Pavia che stanno cercando di trovare tutti gli elementi necessari a poter risalire all'identità dei ladri. Stanno anche cercando di capire che tipo di merce è stata rubata e soprattutto quanto voleva.

L'uomo è stato portato in ospedale, si cercano i responsabili

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno trasferito la vittima in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente non è in gravi condizioni.