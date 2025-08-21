Camionista entra due volte contromano in tangenziale a Pavia, poi torna indietro e scappa senza multa

Questa mattina un tir ha percorso per due volte un tratto contromano sulla tangenziale Ovest all’altezza di Pavia, seminando il panico tra gli automobilisti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Dopo la doppia infrazione il conducente del mezzo pesante si è allontanato senza essere multato.

Immagine di repertorio

Questa mattina un tir ha imboccato per due volte contromano la tangenziale Ovest di Pavia, seminando il panico tra gli automobilisti. Fortunatamente le auto si sono accorte del mezzo e hanno rallentato in tempo per evitare l'impatto. Dopo la doppia infrazione il conducente del camion si è allontanato facendo perdere le sue tracce e senza essere multato. Resta da capire se, attraverso eventuali video di telecamere, sarà possibile risalire alla targa del tir e all'identità della persona alla guida.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, attorno alle 9:00. Il mezzo pesante ha percorso in senso contrario la corsia di uscita utilizzata da chi proviene dalla tangenziale Nord per entrare in quella Ovest o dirigersi verso il centro. Pochi minuti dopo ha affrontato contromano un altro tratto della tangenziale in direzione di Certosa (Pavia) e Milano. Fortunatamente gli automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di tangenziale hanno fatto in tempo a rallentare per evitare l'impatto. Si sono create però lunghe code di auto causate dalla manovra in retromarcia del camionista.

Nonostante abbia messo in pericolo tante persone, il conducente del mezzo pesante è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce e senza ricevere nessuna sanzione. Dai video delle telecamere sarà forse possibile risalire alla targa del camion, che secondo alcuni era straniera, e all'identità del guidatore.