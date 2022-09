Camion viene divorato dalla fiamme lungo la tangenziale: salvo il conducente, traffico in tilt Paura nel pomeriggio di ieri a Ospitaletto dove un camion è stato divorato dalle fiamme mentre viaggiava in direzione della BreBeMi.

Paura nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 19 di Ospitaletto, nel Bresciano, dove un camion ha improvvisamente preso fuoco gettando in allarme il conducente e gli altri automobilisti presenti sulla carreggiata. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Camion divorato dalle fiamme nei pressi della BreBeMi

Secondo quanto riferito, tutto è accaduto intorno alle 13 di ieri, martedì 20 settembre, all'altezza del chilometro 2 della sp19, ovvero nel tratto che collega Ospitaletto all'ingresso della BreBeMi. L'allarme, dato al numero unico per le emergenze 112, ha messo in moto la macchina dei soccorsi. In poco tempo, due squadre dei pompieri, con l'ausilio di un'autobotte, si sono precipitate lungo la provinciale per provvedere allo spegnimento del rogo. Nel frattempo, altri vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area con l'aiuto degli agenti della polizia stradale che si sono incaricati anche della gestione del traffico.

Salvo il conducente, è uscito appena in tempo

Giunta sul posto anche un'ambulanza, inviata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, arrivata in via precauzionale. Fortunatamente, gli operatori sanitari non hanno dovuto soccorrere nessuno in quanto il conducente del camion è riuscito a lasciare il mezzo pesante prima che le fiamme si propagassero. L'incendio ha distrutto il mezzo. Le operazioni di spegnimento e rimozione del camion hanno impiegato diverso tempo, motivo per cui lungo la strada provinciale 19 si sono create lunghe file che hanno mandato in tilt il traffico.