Betoniera si ribalta in tangenziale, momenti di panico tra gli automobilisti e traffico in tilt Una betoniera rovesciata in tangenziale a Brescia ha provocato forti disagi al traffico. Il conducente del mezzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Momenti di paura questa mattina, martedì 6 settembre, sulla tangenziale Sud di Brescia nei pressi del comune di Mazzano. Una betoniera è uscita di strada ribaltandosi causando code e rallentamenti alla circolazione in pieno orario di punta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 07:40, mentre l'autotrasportatore era alla guida sulla strada provinciale 11 in direzione del Lago di Garda. Per cause ancora ignote, l'autista ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. La betoniera si è ribaltata ed è finita in un campo adiacente alla carreggiata.

L'autista ricoverato in ospedale

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dopo l'incidente, il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, ma avrebbe riportato diversi traumi non meglio specificati. All'arrivo dei volontari del centro operativo di Molinetto di Mazzano, l'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia per gli accertamenti del caso.

Da quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia (Areu), il paziente è arrivato in ospedale alle 08:39 ed è stato ricoverato in codice giallo, pertanto non è in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente sono tuttora in corso i rilievi della Polizia Locale, coadiuvati dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto. Da una prima ricostruzione, la cisterna della betoniera, nell'impatto con l'asfalto, non avrebbe riportato danni tali da far fuoriuscire il carico sulla sede stradale, scongiurando ulteriori disagi alla circolazione.

Le operazioni di rimozione del mezzo pesante sono tuttora in corso. Durante la mattinata si sono registrati code e forti rallentamenti sul tratto interessato. La polizia sta gestendo il traffico in attesa di ripristinare la normale viabilità.