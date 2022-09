Auto divorata dalle fiamme, ragazzo salvo per miracolo Paura a Bagnolo Mella dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Salvo per miracolo il giovane conducente.

A cura di Fabio Pellaco

I suoi pronti riflessi gli hanno permesso di mettersi in salvo poco prima che la sua auto venisse inghiottita dalle fiamme. È successo a un giovane nel pomeriggio di lunedì 5 settembre a Bagnolo Mella, un comune della Bassa Bergamasca.

L'incendio è divampato in pochi istanti

Intorno alle 17:30 il ragazzo stava percorrendo in auto via Brescia, il tratto della Gardesana Occidentale (la strada statale 45bis) che attraversa il paese. All'improvviso, dal cofano della vettura, una Volkswagen Golf, hanno iniziato a fuoriuscire le fiamme. Il conducente ha avuto la prontezza di accostare a lato della carreggiata, lungo la pista riservata al passaggio di ciclisti e pedoni, prima che l'incendio si estendesse a tutto l'abitacolo.

In pochi secondi la vettura è stata completamente avvolta dal fuoco e si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Il giovane, dopo essersi messo in salvo, ha dato l'allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia e una pattuglia della Polizia Locale.

Ancora ignote le cause del rogo

I pompieri sono riusciti a domare rapidamente l'incendio, ma della Golf non è rimasto che una carcassa annerita. Nel frattempo, i vigili hanno transennato l'area, bloccando il traffico proveniente da via Brescia e deviandolo sul vicino viale Italia.

Sono ancora da accertare le cause che hanno trasformato l'auto in una palla di fuoco. Gli inquirenti sono al lavoro, ma sentita la testimonianza del conducente è certo che l'incendio sia scaturito dalla zona del motore. A questo punto, non resterebbe altro che verificare le cause del malfunzionamento.