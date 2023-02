Camion si ribalta e perde tutto il carico di farina: l’incidente sull’autostrada A4 Un camion si è schiantato contro lo spartitraffico dell’autostrada A4 e si è ribaltato: le carreggiate sono state invase dalla farina bianca che il tir trasportava.

A cura di Giorgia Venturini

Nella serata di ieri lunedì 21 febbraio un camion carico di farina bianca si è prima schiantato contro lo spartitraffico e poi si è ribaltato. Il carico ha così invaso tutta la corsia nel tratto tra i caselli di Novara Ovest e Biandrate, in direzione Torino, a pochi chilometri da Milano. Il traffico è stato deviato e il conducente del mezzo pesante è stato trasportato all'ospedale di Novara.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime informazioni, l'autista per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del tir che è andato a sbattere contro lo spartitraffico. Il mezzo si è subito ribaltato invadendo due corsie: la farina inoltre è uscita quasi tutta ricoprendo di bianco tutta la carreggiata. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con più mezzi per poter raccogliere tutto il carico perso. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale che ha messo in sicurezza la strada e i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente trasportato poi in ospedale a Novara. L'uomo non è in gravi condizioni.