Camion sfonda il guardrail dell’autostrada e si ribalta in un campo: ferito l’autista Sull’autostrada Brebemi all’altezza di Treviglio, in provincia di Bergamo, un camion ha sfondato il guardrail e si è ribaltato in un campo.

A cura di Giorgia Venturini

Paura sull'autostrada Brebemi verso le 10.45 di oggi giovedì 3 agosto. Stando alle prime informazioni all'altezza di Treviglio, in provincia di Bergamo, in direzione Brescia, un camion ha sfondato il guardrail e si è ribaltato in un campo. Cosa sia successo nel dettaglio è al vaglio delle forze dell'ordine.

Camion che si è ribaltato a Treviglio

Il camion era appena uscito dall'uscita del casello di Treviglio quando l'autista – per cause ancora da accertare – ne ha perso il controllo finendo in un campo oltre la carreggiata. Subito sono scattati i soccorsi: ad arrivare sul posto oltre a forze dell'ordine e sanitari del 118, anche i vigili del fuoco che hanno aiutato l'autista a uscire dal mezzo pesante. L'uomo è rimasto ferito ma purtroppo non si trova in gravi condizioni.

Altro camion di è ribaltato poche ore prima

Solo poche ore prima a Romano di Lombardia i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un altro autista: anche in questo caso un camion si è ribaltato nei pressi di una rotonda in via Cappuccini. Nella caduta il mezzo pesante si è abbattuto su un guardrail a bordo strada: le lamiere hanno tagliato il lato destro della cabina di guida. Il camion poi si è incendiato: le fiamme sono state spente però subito. Anche in questo caso l'autista non sembra essere in gravi condizioni. Non è in pericolo di vita.