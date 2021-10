Camion pieno di pacchi Amazon, autista devia percorso e ruba merce: arrestato insieme a due complici Tre persone sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione. I tre avevano messo in piedi un sistema per derubare pacchi Amazon: uno di loro guidava un tir di una ditta addetta al trasporto della merce e, una volta arrivato in provincia di Pavia, deviava per recarsi in un capannone dove ad attenderlo c’erano due complici. I tre svuotavano il camion per appropriarsi della merce più costosa e rivenderla al mercato nero.

A cura di Ilaria Quattrone

Lavorava per una ditta addetta al trasporto merce per conto di Amazon: un uomo è stato arrestato dopo che insieme ad altri due complici ha provato a rubare i pacchi contenuti all'interno di un tir. Il presunto responsabile infatti si trovava proprio alla guida del camion quando, secondo le indagini degli inquirenti, avrebbe deviato il percorso e si sarebbe recato in un capannone a Bereguardo, in provincia di Pavia, dove ad attenderlo c'erano due persone.

I tre incastrati dai carabinieri

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, una volta parcheggiato, avrebbe aperto il sigillo del rimorchio e iniziato a tirare fuori i pacchi per accaparrarsi quelli che contenevano i prodotti più costosi. In totale avrebbe portato via beni per un valore complessivo di duecentomila euro. Il loro sistema era stato collaudato da tempo: ieri però sono stati incastrati dai carabinieri. I militari si erano appostati vicino al capannone e hanno visto cosa avevano architettato i tre. Per questo motivo, sono riusciti ad arrestarli.

Trovata merce per un valore complessivo di quasi mezzo milione

Le indagini sono partite dopo una segnalazione di un'azienda di commercio online che avevano notato alcune stranezze nel tragitto che il camion intraprendeva. I carabinieri, dopo l'arresto, hanno perquisito il capannone e trovati diversi pacchi per un valore complessivo di quasi mezzo milione di euro: molti di questi oggetti venivano poi rivenduti al mercato nero. Tutta la merce rubata è stata restituita ad Amazon. I tre sono stati portati al carcere di Pavia e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione.