Rapinano rider in pieno centro città: arrestati due ragazzi, tra loro c’è anche un 14enne Una ragazza di 21 anni e un ragazzino di 14 anni sono stati fermati con l’accusa di aver rapinato, lo scorso settembre a Brescia, un rider: per la 21enne sono stati previsti gli arresti domiciliari mentre il 14enne è stato trasferito in una comunità. Le forze dell’ordine adesso cercano gli altri due complici.

A cura di Ilaria Quattrone

Avevano rapinato un rider in pieno centro città ed erano poi scappati con la refurtiva: nella giornata di oggi, sabato 23 ottobre, due persone sono state arrestate a Brescia: si tratta di una donna di 21 anni, residente a Brescia, e di un ragazzo di 14 anni che invece è originario di Gavardo. Nel primo caso sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre nei confronti del 14enne è stato disposto il trasferimento in una comunità. I due però non sarebbero stati gli unici a compiere il reato: con loro erano presenti altri due ragazzi.

Gli hanno portato via il marsupio e il portafogli

Secondo le indagini delle forze dell'ordine, a fine settembre la vittima stava consegnando del cibo a domicilio nel centro storico di Brescia. I quattro lo hanno avvicinato e poi lo hanno afferrato alle spalle. Dopo averlo spintonato, gli hanno portato via il marsupio. All'interno della borsa c'erano documenti e novecento euro in contanti. Subito dopo sono fuggiti a piedi. Il rider li ha inseguiti ed è riuscito a bloccare uno dei responsabili. La ragazza, per liberare il complice dalla sua stretta, ha morso il rider al braccio. Dopo averli visti scappare, la vittima si è rivolta alle forze dell'ordine e sono iniziate le ricerche.

Si cercano gli altri due giovani complici

Grazie all'analisi dei filmati di video sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, è stato possibile risalire all'identità dei due giovanissimi. Il giudice per le indagini preliminari ha così disposto le misure cautelari. Adesso le forze dell'ordine sono alla ricerca degli altri due giovani che non sono stati ancora identificati.