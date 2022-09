Camion esce di strada e finisce su un balcone, rocambolesco incidente a Zogno Rocambolesco incidente a Zogno, in provincia di Bergamo, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 settembre.

Rocambolesco incidente a Zogno, in provincia di Bergamo, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 settembre. Un camion che viaggiava lungo via Donatori di sangue è uscito improvvisamente di strada finendo su un balcone. Nell'incidente, ha travolto e trascinato per un lungo tratto un'automobile che era parcheggiata nei paraggi. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Camion esce di strada e finisce su un balcone

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima delle 13. Una chiamata di aiuto al numero unico per le emergenze 112 avvisava del violento incidente. Il bilico, finendo fuori strada, ha invaso l'area esterna di una casa posta sul ciglio della strada incastrandosi tra il vialetto e il balconcino d'ingresso.

Sul posto, l'Areu ha inviato in codice giallo un'ambulanza e un'automedica. Con gli operatori sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco della sezione di Zogno e i carabinieri del Comando provinciale. I pompieri hanno chiesto l'intervento anche della gru per la rimozione del tir che era impossibilitato a muoversi in retromarcia.

Quasi del tutto illeso il conducente

Alzato, il mezzo è stato rimesso sulla carreggiata. I soccorritori hanno raggiunto nel mentre il conducente del mezzo pesante sincerandosi delle sue condizioni. Secondo le informazioni comunicate dal 118 regionale, l'uomo, un 57enne, è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni Bianco per motivi precauzionali.

L'auto travolta e trascinata dal tir è andata completamente distrutta. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.