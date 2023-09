Video di

Due alberi crollano su una scuola materna a Milano, i genitori: “Dovevano essere controllate” Il maltempo che ha colpito ieri Milano ha provocato la caduta di alcuni alberi sul tetto della scuola materna comunale che è stata dichiarata inagibile.

A cura di Ilaria Quattrone

Il maltempo che ha colpito nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 settembre, la città di Milano ha causato diversi danni su tutto il capoluogo meneghino. La pioggia e le forti raffiche di venti hanno, un'altra volta, provocato la caduta di alcuni alberi. Per esempio sul tetto della scuola materna comunale, che si trova in via Monterotondo e precisamente in zona Niguarda, sono precipitati due alberi. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea dell'Istituto: la materna, infatti, è stata dichiarata inagibile.

I bambini seguiranno le lezioni in altre strutture

In attesa di poter ripristinare il plesso – non si hanno però ancora notizie sulla data di riapertura – i piccoli sono stati smistati in altre strutture. Una decisone che, comunque ha assicurato l'Amministrazione comunale, è temporanea. I bambini potranno seguire le lezioni nei locali di via Ciriè/Girola, Thomas Mann e via Cesari. Dopo che i due alberi saranno rimossi, sarà possibile fare la conta dei danni.

Alcuni genitori lamentano la mancata potatura di alberi

Si dovranno rimuovere le piante per verificare i danni effettivi al tetto della scuola. Sui social alcuni genitori si sono lamentati di quanto accaduto. Soprattutto ritengono che, considerato il maltempo che ha colpito la città a luglio con diversi alberi sradicati e pericolanti, sarebbe stato necessario che tutte le piante venissero controllate o rimosse prima della riapertura delle strutture: "Forse conveniva potarli prima questi alberi altissimi", precisa un genitore.