Cade una frana sul Lago d’Iseo: il boato sveglia i cittadini I cittadini del lago d’Iseo ieri domenica 12 febbraio verso le 10.30 hanno sentito un gran boato: una grossa frana era appena scesa per quasi mille metri dalla zona della Punta della Croce tre Predore e Viadanica.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura a Predore, nella Bergamasca. Qui i cittadini del lago d'Iseo ieri domenica 12 febbraio verso le 10.30 hanno iniziato a preoccuparsi dopo aver sentito un gran boato: una grossa frana era appena scesa per quasi mille metri dalla zona della Punta della Croce tre Predore e Viadanica, come riporta L'Eco di Bergamo.

I massi si sono staccati da un'altezza di circa 830 metri. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Bergamo e di Lovere che hanno provveduto ad accertare eventuali danni. Fortunatamente la frana è caduta in una zona boschiva senza quindi interessare centri abitativi.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno constatato che la roccia si è staccata sotto Prato Chierico: i sassi sono caduti giù per la montagna bloccando uno dei sentieri più amati e frequentati della zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Si procederà nei prossimi giorni a rimuovere i massi e a verificare nel dettaglio i danni creati alla vegetazione della zona.

A dicembre altra frana in Valsassina

Lo scorso dicembre invece una frana è caduta sulla strada che da Lecco collega la Valsassina. I sassi hanno invaso tutta la carreggiata colpendo un furgoncino che stava transitando proprio in quel momento: fortunatamente le due persone a bordo sono rimaste illese. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza la zona: la strada è stata chiusa per diversi giorni prima del via libera alla nuova apertura.

Il proprietario del furgone coinvolto è Luciano Pensa, il titolare di un'azienda di ortofrutta di Introbio che viaggiava in compagnia dello zio. All'improvviso si sono visto travolgere dal masso: "Eravamo appena usciti dalla galleria. Poi ci siamo ritrovati schiacciati contro il muro da questo enorme sasso. Non ci siamo accorti di niente. Per fortuna siamo vivi entrambi", spiegano in una dichiarazione rilasciata a Lecco Notizie.