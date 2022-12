Frana la montagna e cadono i massi in strada: le foto delle auto travolte Grossi massi sono caduti sulla strada che collega Lecco a Ballabio: la frana ha bloccato l’ingresso di una galleria.

A cura di Giorgia Venturini

Sfiorata la tragedia sulla strada che va in Valsassina, in provincia di Lecco. Qui all'ingresso di una galleria sono caduti alcuni massi che hanno invaso tutta la carreggiata isolando così la zona. I vigili del fuoco sono già al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Subito è scattato l'allarme anche al 118: i massi infatti avrebbero colpito anche un'auto che era di transito. Dalle prime informazioni nessuno è rimasto ferito: sono comunque scattati i soccorsi sul posto.

I fatti sono accaduto lungo l'arteria della Statale 36 verso le 14.30 di oggi venerdì 9 dicembre, quando sono scattati i soccorsi. Tra i mezzi coinvolti anche un furgone di un'azienda di ortofrutta che è stato travolto da un enorme masso. Per qualche minuto si è temuto il peggio per gli automobilisti che per fortuna però sono riusciti a salvarsi uscendo dal finestrino.

Dopo pochi minuti il Comune di Lecco ha informato tramite una nota che "non sono stati trovati feriti sul posto". Nel dettaglio, "un veicolo è stato travolto" ma le due persone a bordo non hanno riportato conseguenze.

Sopravvissuti zio e nipote

Il proprietario del furgone è Luciano Pensa, il titolare di un'azienda di ortofrutta di Introbio che nel primo pomeriggio di oggi viaggiava sul furgone in compagnia dello zio. All'improvviso si sono visto travolgere dal masso: "Eravamo appena usciti dalla galleria. Poi ci siamo ritrovati schiacciati contro il muro da questo enorme sasso. Non ci siamo accorti di niente. Per fortuna siamo vivi entrambi", spiegano in una dichiarazione rilasciata a Lecco Notizie.

Ora vigili del fuoco ed esperti sono al lavoro per cercare di capire le cause di questa frana. Tra le ipotesi quella che le forti piogge di queste ore abbia fatto cedere il terreno provocando lo staccamento dei massi.