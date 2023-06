Cade mentre pulisce il camion dei rifiuti: operaio trasferito in ospedale Un operaio è caduto a terea mentre puliva il camion dei rifiuti nel cortile di un’azienda ad Asola (Mantova): l’uomo di 26 anni è stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un operaio è caduto a terra mentre stava ripulendo un camion ed è finito in ospedale: è successo ad Asola, comune che si trova in provincia di Mantova, nella giornata di oggi, sabato 10 giugno. L'uomo non sembrerebbe essere in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Incidente sul lavoro ad Asola, un ragazzo di 26 anni cade mentre pulisce un camion

L'operatore, che ha 26 anni, stava lavorando alla Glm. L'azienda, che si trova lungo la strada San Silvestro poco distante dal centro abitato, si occupa di trattamento e stoccaggio di rifiuti. Il ragazzo stava ripulendo un grosso camion nel cortile. A un certo punto è caduto a terra. I colleghi hanno chiamato i soccorsi. La sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici sul luogo dell'incidente. I sanitari del 118 sono arrivati alle 10.52 con un'ambulanza.

L'operaio della Glm è stato portato in ospedale

Il 26enne non avrebbe riportato gravi ferite. È stato comunque trasferito in codice giallo all'ospedale di Mantova dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sono arrivati anche i tecnici del reparto prevenzione di medicina del lavoro dell'Azienda tutela della salute Val Padana e anche i carabinieri. A loro toccherà capire cosa possa aver causato l'incidente e sopratutto se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.