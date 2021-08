Cade in un dirupo mentre è in vacanza in Norvegia: muore la dottoressa Silvia Deiana Stava trascorrendo qualche giorno in vacanza in Norvegia con il fidanzato quando durante un’escursione è precipitata in un dirupo ed è morto. Vittima della tragedia è la giovane dottoressa di Bresso, paese alle porte di Milano, Silvia Deiana: originaria della Valle D’Aosta, qui era arrivata lo scorso anno in piena pandemia ricoprendo uno dei tanti posti rimasti liberi di medico di famiglia. Fin da subito tanti pazienti si erano affidati alle sue cure.

A cura di Giorgia Venturini

Era in vacanza in Norvegia, stava facendo un'escursione quando è caduta in un dirupo ed è morta. Così ha perso la vita Silvia Deiana, una giovane dottoressa di Bresso di 30 anni, lo scorso 4 agosto: nel Nord Europa stava trascorrendo qualche giornata di relax con il fidanzato Simone dopo un anno in cui si era presa cura dei suoi pazienti anche in piena pandemia. Nel comune alle porte di Milano ci era arrivata lo scorso anno, quando aveva coperto uno dei posti vacanti di medici di famiglia rimasti liberi: insieme a delle colleghe aveva aperto lo studio in periferia, nel quartiere Papa Giovanni XXIII. Dopo poco tempo tanti erano i pazienti che avevano fatto richiesta della neo dottoressa.

Da un anno era diventata medico di famiglia a Bresso

Una vita per la medicina: il suo paese natale è Châtillon in Valle d’Aosta dove per tanti anni è stata volontaria della Croce Rossa. Poco distante, a Saint-Vincent ha frequentato il liceo scientifico prima di vincere il test d'ingresso e accedere alla laurea in Medicina e chirurgia all’Università di Torino. A Milano però stava frequentando la specialistica per medico di famiglia: neanche il tempo di finirla che è arrivato il primo lavoro a Bresso. Qui tutti i pazienti – come riporta Il Corriere della Sera – la ricordano come una persona allegra e gentile. E ancora: "Un medico sensibile e attento. Ovvero una persona molto competente e altruista". Ora sono in corso le operazioni per il rimpatrio della salma in attesa dei funerali. Tre regioni oggi si stringono al dolore della sua famiglia: mamma Monica, il papà Ambrogio e il fratello Luca. Oltre che al fidanzato Simone.