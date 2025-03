video suggerito

Cade e picchia la testa mentre rincorre alcuni ragazzi che lo hanno preso in giro: è grave Un 37enne a Vestone (Brescia) si è ferito gravemente alla testa dopo essere inciampato nel tentativo di rincorrere alcuni ragazzi che lo avevano preso in giro. Nella stessa sera, poco più avanti, due giovani si sono intrufolati in un deposito di autobus e hanno acceso il quadrante di un mezzo. Non si sa se si tratti degli stessi aggressori.

Ieri sera a Vestone, in provincia di Brescia, un 37enne è caduto e ha sbattuto la testa mentre cercava di rincorrere alcuni ragazzi che lo avevano preso in giro. La stessa sera, nella stessa via, due giovani si sono intrufolati all'interno di un deposito di pullman e hanno acceso il quadrante di un autobus. Hanno ripreso la loro incursione con un cellulare e hanno pubblicato il video su Tik Tok. Non è ancora chiaro se il gruppo di ragazzi coinvolti nei due eventi sia lo stesso.

La prima aggressione è avvenuta attorno alle 20:00 di ieri, sabato 1° marzo. Stando a quanto riferito dagli avventori di un bar nei paraggi, il 37enne sarebbe stato preso in giro da alcuni ragazzi e sarebbe poi inciampato nel tentativo di rincorrerli. Cadendo avrebbe però sbattuto la testa per terra e si sarebbe ferito gravemente. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero. Il 37enne è stato trasportato in codice rosso agli ospedali Civili di Brescia con l'elisoccorso.

Nella stessa serata e è stata poi segnalata l'incursione di due ragazzi in un deposito di pullman poco distante dal luogo dell'aggressione. Dopo essersi aggirati tra gli autobus di linea parcheggiati, sono saliti su un mezzo e hanno acceso il quadrante. Il tutto è stato ripreso attraverso i cellulari e poi postato su Tik Tok. Resta però da accertare se gli aggressori siano gli stessi ragazzi che poi sono entrati illecitamente nel deposito di pullman.