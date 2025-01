video suggerito

Cade dallo skateboard, trasportato d’urgenza in ospedale con un trauma cranico: gravissimo un 30enne A Como un uomo di 30 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dopo essersi procurato un trauma cranico cadendo da uno skateboard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 30 anni è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Como con un trauma cranico dopo che è caduto mentre andava su uno skateboard. L'incidente è avvenuto attorno alle 14:45 di oggi, mercoledì 8 gennaio, in via Dante Alighieri, una delle principali strade di accesso alla città di Como, all'altezza del civico 110. I soccorsi, chiamati in codice rosso, sono intervenuti con urgenza sul luogo della caduta e hanno trasferito il 30enne all'ospedale in condizioni gravissime.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava utilizzando lo skateboard in strada quando avrebbe perso il controllo e sarebbe caduto sull'asfalto. Al momento non sembra che siano stati coinvolti altri soggetti o vetture. I soccorsi sono sono subito intervenuti sul posto, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'auto medica e un'ambulanza. Dopo aver diagnosticato al 30enne un trauma cranico, l'hanno trasportato all'ospedale San'Anna di Como. L'uomo era in condizioni gravissime e al momento non si sa se sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell'infortunio è intervenuta anche la Polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare come sia avvenuta la caduta.