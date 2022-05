Cade dalla sua moto da cross durante un allenamento: il 13enne Gabriele Lumina è in coma Il tragico incidente è avvenuto durante un allenamento lo scorso sabato: il 13enne Gabriele Lumina ha perso il controllo della sua moto sbattendo violentemente la testa per terra. Ora si trova in coma in ospedale. Tutti stanno facendo il tifo per lui.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in coma in ospedale Gabriele Lumina, la giovane promessa di motocross di 13 anni. Il ragazzo era impegnato in un allenamento sulla pista di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, quando ha perso il controllo della sua moto in pista e ha sbattuto violentemente la testa. Ora tutta la sua famiglia e la comunità di Pianico, sul lago d'Iseo, sta vivendo ore di attesa nella speranza che il 13enne possa presto risvegliarsi.

L'incidente e il ricovero in ospedale

Dalle prime informazioni, Gabriele è in coma indotto dai medici da subito pochi minuti dopo il violento incidente. All'arrivo dei soccorsi il giovane si trovava privo di senti a causa del trauma cranico. Era stato immediatamente rianimato sul posto e poi trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. Si trova ora ricoverato – come riporta Brescia Today – nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna sotto osservazione dei medici. Con lui ci sono i genitori, mentre nella Bergamasca un'intera comunità si stringe intorno alla sua famiglia.

Tutti fanno il tifo per lui

Tanti i messaggi da parte delle persone che fanno il tifo per lui. Il sito che si occupa di motocross, mxreport.it, in un post facebook ha scritto: "Stasera vogliamo essere vicini a Gabriele Lumina ed alla sua famiglia. Gabriele è stato protagonista di una brutta caduta sabato scorso in allenamento ed è attualmente in ospedale in condizioni serie. Forza ragazzo ti aspettiamo presto di nuovo in pista". Il 13enne infatti è una delle promesse del motocross, sport di cui è molto appassionato. Ora tutti fanno il tifo per lui.