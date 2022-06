Jeremias Rodriguez, rubata la moto da cross al fratello di Belen: il furto alla pista South Milano Furto per Jeremias Rodriguez, fratello di Belen: alcuni ladri hanno rubato la sua moto da cross che si trovava alla pista South Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Furto per il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. Nella notte tra mercoledì 22 giugno e giovedì 23 giugno alcuni ladri sono entrati al motodromo e kartodromo South Milano che si trova a Ottobiano, comune in provincia di Pavia. Al 33enne è stata sottratta la sua moto da cross: nella mattinata di ieri, sabato 25 ottobre, è stata presentata denuncia di furto.

I ladri hanno tagliato la recinzione e disattivato le telecamere

In base alle ricostruzioni che gli investigatori hanno svolto fino a ora, sembrerebbe chi ladri avessero studiato il piano nei minimi dettagli: dopo aver tagliato la recinzione perimetrale, hanno infatti disattivato il sistema di videosorveglianza. Sono così riusciti a entrare nel deposito. Oltre a rubare una tanica di benzina da dieci litri, hanno portato via la moto da cross di Rodriguez. La denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina: la moto sottratta è una Honda 250 cc. È nera e rossa e ha applicato il numero 88.

Il 33enne e l'amore per la sua moto da cross

Il 33enne, noto per essere fratello di Belen Rodriguez, è un influncer e un volto del mondo dello spettacolo. Oltre ad aver partecipato al Grande Fratello Vip, è stato concorrente dell'Isola dei Famosi. Sul suo profilo Instagram sono diverse le immagini che lo ritraggono proprio in sella alla sua moto testimoniando così l'amore che lo legano proprio al mezzo: "La mia chiquitita", la definisce in un post. Gli inquirenti adesso cercheranno di capire se il furto sia avvenuto in modo del tutto casuale o se i ladri avessero un obiettivo preciso e quindi proprio Jeremias.