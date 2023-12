Cade dalla scala mentre taglia una pianta in giardino, è morto Marcello Moro Marcello Moro è caduto dalla scala mentre potava una pianta nel suo giardino nel Bergamasco. Il 59enne è precipitato da un’altezza di 6 metri e all’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Marcello Moro (foto da Facebook)

Marcello Moro è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre, dopo essere caduto da una scala nel giardino di casa sua nella zona di Cazzando Sant'Andrea a Valle Gaggio (in provincia di Bergamo). Il 59enne stava potando una pianta con una motosega quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio precipitando per sei metri. Moro, che da qualche anno si era dedicato alla vendita di sigarette elettroniche, lascia la moglie e una figlia.

La ricostruzione dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Clusone, ma da quanto si è appreso Moro era da solo al momento della caduta. A dare l'allarme, infatti, è stato un vicino di casa intorno alle 18 del 21 dicembre. Allertato dalla compagna, l'uomo ha riferito di aver visto un corpo disteso a terra.

All'arrivo dei soccorsi, con un'ambulanza della Croce Verde di Colzate, auto medica del 118, i tecnici del Soccorso alpino Media Valle Seriana, i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga, Moro era già deceduto.

Secondo quanto emerso dai rilievi, il 59enne era impegnato nella potatura di una pianta del suo giardino quando è caduto. L'uomo avrebbe fatto un volo di sei metri e, probabilmente, è deceduto all'impatto con il suolo.

Moro ha lavorato per anni come carpentiere alla Cant e alla Ideal Montaggi di Leffe. Da qualche anno, il 59enne si era dedicato alla vendita di sigarette elettroniche mentre la moglie lavora nel centro storico di Gandino.